L'apertura di QS su Fiorentina-Napoli: "Rubery"

"Rubery". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il riferimento è al rigore concesso ai partenopei dall'arbitro Massa nel corso di Fiorentina-Napoli, match vinto dagli uomini di Ancelotti per 4-3. Restano anche dubbi sul penalty non concesso dal direttore di gara ligure ai danni di Frank Ribery.

Successo Juve - Vittoria di misura per la Juventus che si è imposta 1-0 a Parma grazie alla rete siglata da Giorgio Chiellini. Questo il titolo: "Una Juventus all'antica a Parma. Decide Chiellini".

Fiorentina Women's - In taglio basso anche un titolo dedicato alla Fiorentina femminile che si appresta ad iniziare la stagione sportiva: "La Fiorentina Women's pronta a lasciare il segno".