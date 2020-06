L'apertura di QS su Lazio-Fiorentina: "Riberchic non basta più"

"Riberchic non basta più". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La Fiorentina è stata rimontata 2-1 in casa della Lazio nell'anticipo delle 21.45. Alla squadra di Beppe Iachini non è servito un supergol realizzato nel primo tempo da Frank Ribery.

Colpi di Juve e Inter - E' arrivato nella notte Arthur. Il centrocampista del Barcellona e prossimo colpo bianconero oggi effettuerà le visite mediche con la formazione piemontese mentre l'Inter ha messo a segno il colpo Hakimi. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Hakimi-Arthur, i primi colpi di Inter e Juve".

Oggi Milan-Roma - "Pioli senza Ibra contro la Roma. E' il derby delle deluse". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS. Alle 17.15 i rossoneri di Pioli ospiteranno a San Siro i giallorossi per tentare l'approdo alla prossima Europa League.