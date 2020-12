L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Basta alibi. Cutrone c'è"

"Basta alibi. Cutrone c'è". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Lunedì sera la Fiorentina sfiderà il Genoa al "Franchi" in una gara delicatissima per il prosieguo del campionato. Le due formazioni hanno iniziato male questa stagione e cercano punti necessari per poter rialzare la testa in una gara che si preannuncia molto delicata.

Alla Juve il derby - Successo nel derby per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo, andata sotto per il gol di Nkoulou, ha saputo reagire ribaltando il punteggio con McKennie e Bonucci. Questo il titolo del quotidiano: "Bonucci ribalta il Toro: Juve, tanta paura poi la rimonta".

Vince l'Inter - Terzo successo consecutivo in campionato per l'Inter di Antonio Conte. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri hanno superato 3-1 il Bologna grazie al gol di Lukaku e alla doppietta di Hakimi. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "L'Inter di Conte batte il Bologna. E' a -2 dalla vetta".