L'apertura di QS sulla Fiorentina: "E' in arrivo Castroleader"

"E' in arrivo Castroleader". Questo il titolo in apertura di QS. Il giovane centrocampista della Fiorentina è stato elogiato ieri nella conferenza stampa di Rocco Commisso. Il presidente viola ha detto come il giocatore gli abbia chiesto di restare alla Fiorentina nonostante le lusinghe che arrivano dai grandi club.

Duello Kumbulla - Prosegue il testa a testa fra Juventus e Inter per il difensore del Verona Marash Kumbulla. I bianconeri avrebbero provato un'azione di disturbo ma i nerazzurri sembrerebbero ancora in vantaggio. Questo il titolo del quotidiano: "Juve-Inter non finisce mai. Ora è duello per Kumbulla".

Balotelli - "L'ultima di Balo è senza musica: SuperMario stop". Questo invece il titolo dedicato a Mario Balotelli. L'attaccante è in rottura con il Brescia, squadra che lo aveva accolto nell'estate scorsa. Dopo l'ennesimo scontro con il club, si legge, le Rondinelle avrebbero deciso per il licenziamento.