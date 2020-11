L'apertura di QS sulla Fiorentina: "FR7-Callejon coppia chic"

vedi letture

Alle 18 la Fiorentina sfiderà la Roma all'Olimpico con mister Iachini che potrebbe schierare dal primo minuto la coppia offensiva formata da Frank Ribery e José Maria Callejon. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna di QS: "FR7-Callejon coppia chic".

Pari con rabbia - Pareggio con polemica per l'Inter. La squadra di Antonio Conte ieri alle 18 ha pareggiato 2-2 contro il Parma a San Siro ma recrimina per un calcio di rigore non concesso dal direttore di gara. Questo il titolo in taglio basso: "L'Inter frena contro il Parma. Polemica VAR".

CR7 sì o CR7 no? - "CR7 scalpita. Pirlo frena: 'Parte fuori'. Lo Spezia spera". Questo il titolo dedicato alla formazione bianconera. La stella portoghese è tornata a disposizione dopo la guarigione dal Covid ma potrebbe non giocare dal primo minuto vista la tanta inattività.

Milan a Udine - Impegno in trasferta per il Milan. Oggi la squadra di Stefano Pioli sarà ospite alla Dacia Arena dei bianconeri friulani per testare le ambizioni di alta classifica. Questo il titolo: "Milan, essere o non essere da primato? Esame a Udine".