L'apertura di QS sulla Fiorentina: "FR7-Cutrone, caccia al gol"

La Fiorentina torna in campo questa sera. La squadra di Beppe Iachini sfiderà il Parma alle ore 19.30 in un match fondamentale per conquistare la salvezza. Il tecnico viole si potrebbe affidare all'attacco formato da Ribery e Cutrone. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "FR7-Cutrone, caccia al gol".

Poker Juve - "Record Buffon. E per la Juve è quasi fatta". Questo il titolo in taglio basso dedicato alla formazione bianconera che ieri ha travolto 4-1 il Torino nel derby e, complice la sconfitta della all'Olimpico contro il Milan, è volata a +7 in vetta alla classifica. Festa anche per Gigi Buffon che ha festeggiato le 648 presenze in A superando Paolo Maldini.