L'apertura di QS sulla Fiorentina: "La linea Sottil"

"La linea Sottil". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La Fiorentina ha vinto in amichevole ieri sera contro il Livorno grazie ad un gol realizzato proprio da Riccardo Sottil. In campo per la formazione viola anche i nuovi acquisti Boateng e Lirola.

Rilancio Inter - "Maxi rilancio Inter. Offerti 80 milioni per arrivare a Lukaku". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina. La formazione nerazzurra non molla l'attaccante del Manchester United su cui è piombata negli ultimi giorni anche la Juventus.

Milan ko di rigore - Sconfitta ai calci di rigore per il Milan dopo una buona prestazione contro il Manchester United. Questo il titolo: "Milan battuto dopo i rigori dallo United".