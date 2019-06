L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Mercato pazzo"

"Mercato pazzo". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS dedicato alla Fiorentina. Il riferimento è alle idee di mercato viola per l'attacco che vanno da Mario Balotelli e Gonzalo Higuain passando per Zlatan Ibrahimovic. Nella giornata di oggi Rocco Commisso sarà in città per organizzare la prossima stagione.

Under 21 - Successo per l'Under 21 di Gigi Di Biagio. Gli azzurrini hanno superato ieri 3-1 il Belgio ma non è bastato per blindare il primo posto visto il successo roboante della Spagna 5-0 sulla Polonia. Questo il titolo in taglio basso: "Italia, tris al Belgio. Qualificazione a rischio 'biscotto'".

Gigi Simoni grave - "Gigi Simoni colto da malore. E' molto grave". Questo il titolo dedicato all'ex tecnico dell'Inter che nella giornata di ieri è stato colto da un malore e ora si trova all'ospedale di Pisa in gravi condizioni.