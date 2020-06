L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Milenkovic, rebus rinnovo"

Tengono banco in casa Fiorentina i rinnovi. I contratti, a meno di accordi fra le parti per prolungarli almeno fino a fine stagione, scadranno infatti ancora il 30 giugno, in pieno rush finale di campionato che riprenderà il prossimo fine settimana. Fra questi giocatori c'è anche Milenkovic. Questo il titolo in prima pagina di QS: "Milenkovic, rebus rinnovo".

Napoli in finale di Coppa Italia - Dopo il successo per 1-0 di San Siro, il Napoli ha pareggiato in casa 1-1 contro l'Inter nel ritorno delle semifinali accedendo alla finalissima di Coppa Italia contro la Juventus. Il nerazzurro Eriksen ha aperto le marcature in avvio di match mentre Dries Mertens ha pareggiato i conti sempre nel primo tempo. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Napoli in finale. Inter fermata da super Ospina".