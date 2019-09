"Prova di forza". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il riferimento è alla sfida di questa sera fra Milan e Fiorentina, in campo alle 20.45 al "Meazza" di San Siro. I viola vogliono proseguire la striscia dopo il successo casalingo sulla Samp.

Inter, 6 su 6 - Successo, il sesto consecutivo, ieri per l'Inter. I nerazzurri di Antonio Conte hanno battuto 3-1 la Sampdoria e si sono portati nuovamente in vetta alla classifica dopo che la Juventus li aveva momentaneamente sorpassati dopo il 2-0 contro la Spal all'Allianz Stadium. Questo il titolo in taglio basso: "Inter, sesto colpo, Samp giù (1-3). Ora sfida alla Juve".