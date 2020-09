L'apertura di QS sulla Fiorentina: "San Gaetano non fa scherzi"

"San Gaetano non fa scherzi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Alla Fiorentina è infatti bastato un gol di Castrovilli per superare il Torino. Nel match del sabato alle 18, il neo numero 10 viola ha deciso la sfida regalando i primi tre punti alla formazione allenata da Beppe Iachini.

Via libera ai tifosi - Il Governo ha dato il via libera. Da oggi sarà consentito negli stadi italiani la presenza fino a mille spettatori. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Il governo dà il via libera: tifosi negli stadi".

Questa sera la Juve - "E' il giorno di Pirlo: Juve senza Dybala con la Samp". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina. Questa sera i bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium contro la Sampdoria. Sarà il debutto di Andrea Pirlo da tecnico della Juve.