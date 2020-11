L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Solito Iachini, ora Prandelli?"

"Solito Iachini, ora Prandelli?". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. La situazione sulla panchina della Fiorentina, dopo lo 0-0 di Parma, sarebbe in divenire con l'attuale tecnico che sembrerebbe in bilico. Il possibile sostituto potrebbe essere Cesare Prandelli. Per lui si tratterebbe di un ritorno in viola.