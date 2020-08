L'apertura di QS sulla Fiorentina: "SPAL e mercato, Beppe in sella

Ultima giornata di campionato per la Fiorentina. Questa sera la truppa di Iachini, confermato in sella alla formazione viola anche per la prossima stagione, sfiderà la SPAL al "Mazza" alle ore 18. Questo il titolo in prima pagina di QS: "SPAL e mercato, Beppe in sella".

Immobile capocannoniere - Nonostante la sconfitta di ieri della sua Lazio, 3-1 a Napoli, Ciro Immobile si è laureato capocannoniere raggiungendo il bottino di reti, 36, di Gonzalo Higuain e vincendo la Scarpa d'Oro. Questo il titolo in taglio alto: "Immobile-gol: chiude a 36, Scarpa d'Oro ed è il record".

Vittoria Inter, sconfitta Juve - "Inter seconda. Gran finale, Juve a un punto". Questo invece il titolo in taglio basso dedicata al duello fra Juventus e Inter. I bianconeri, campioni d'Italia, hanno perso 3-1 a Torino contro la Juventus mentre i nerazzurri di Conte hanno superato 2-0 l'Atalanta chiudendo al secondo posto a -1 dalla capolista.