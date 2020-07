L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Terracciano pensaci tu"

Impegno in trasferta per la Fiorentina. La squadra di Iachini scenderà in campo questa sera all'Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca. Fra i pali ci sarà Terracciano e proprio al portiere viola è dedicato il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS: "Terracciano pensaci tu".

Juve in campo stasera - La Juventus sfiderà la Sampdoria questa sera alle 21.45 all'Allianz Stadium. In caso di successo i bianconeri si laureerebbero campioni d'Italia per la nona volta consecutiva. Questo il titolo in taglio basso: "Juve e Sarri, la riprova del 9 dopo il flop".

L'Inter cala il tris - "Doppio Lukaku: Conte torna 2°. Marotta: 'Messi è fantacalcio'". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dedicato all'Inter. I nerazzurri hanno superato 3-0 il Genoa al "Ferraris" grazie alle reti di Lukaku, doppietta per lui, e Sanchez.