L'apertura di Tuttojuve.com: "Chiesa costoso, operazione da 100 milioni"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttojuve.com dedica l'approfondimento di apertura al mercato bianconero, con il nome di Federico Chiesa in primo piano. "La Juventus - si legge - ha puntato il giocatore della Fiorentina per il mercato estivo, in quanto ritenuto elemento di prospettiva e italiano. Il giovane figlio d’arte piace ma è costoso. I viola, come si sa, vorrebbero almeno 70 milioni per il cartellino, prezzo che la Juventus vorrebbe abbassare inserendo nell'operazione Orsolini e Mandragora, entrambi da riscattare, con il primo poco propenso, per parola dell’agente, a diventare merce di scambio. Oltre al costo del cartellino si c'è ingaggio, che sarebbe almeno di 3-4 milioni nelle intenzioni della Juventus e di 6-7 su richiesta del calciatore, una distanza importante. I bianconeri non vorrebbero superare certi parametri (per esempio Bernardeschi guadagna 3 milioni di euro a stagione). Insomma, un’operazione costosa, tra cartellino ed ingaggio lordo per almeno tre-quattro anni, superiore ai cento milioni. Con la Juventus che sta valutando o meno la fattibilità".