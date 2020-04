L'apertura di Tuttosport: "18 maggio: scatta la fase due del calcio"

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "18 maggio: scatta la fase due del calcio". Ieri il summit tra il ministro Spadafora e tutte le componenti della FIGC. Definita la data per la fase due del calcio, con la ripresa delle sedute fissata per il 18 maggio. Qualche flebile speranza di poter anticipare le sedute individuali c'è ancora, ma a livello politico si va verso la partenza in simultanea di tutti gli sport per la terza settimana di maggio.

UEFA, le linee guida - Sono arrivate ieri le indicazioni da parte dell'UEFA per la ripresa e la conclusione dei campionati: andranno terminati entro la fine di luglio. Poi ad agosto spazio ad Europa League e Champions. Ma non solo: la UEFA deve rendere noti i criteri per determinare le squadre che saranno qualificate alle prossime competizioni continentali nel caso in cui alcuni campionati non riprendessero, come nel caso dell'Eredivisie.

Una bandiera ai lettori. Elkann: "Un'iniziativa meravigliosa" - Domani in edicola con Tuttosport ci saranno in omaggio 100.000 tricolori e Lapo Elkann commenta così questa iniziativa: "E' proprio ora che dobbiamo ritrovarci e riconoscerci tutti insieme nei nostri colori. Il Tricolore è il simbolo dell'Italia unita, e solo uniti potremo risorgere".