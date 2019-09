© foto di Mattia Verdorale

"300.000.000! Juveboom". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola sui bianconeri e su un miglioramento finanziario dal punto di vista societario: "Il Cda vara un maxi aumento di capitale, bianconeri alla conquista del mondo. Oggi contro il Verona (ore 18): dentro Buffon, Dybala scalpita".

Milan, sveglia Piatek! - Spazio in taglio alto, in particolare al derby e al Milan del Pistolero. Stasera a San Siro a guidare l'attacco rossonero ci sarà proprio l'attaccante polacco che è tornato al gol nell'ultima gara nella trasferta di Verona.

Inter, c'è una talpa! - Spazio in taglio alto in prima pagina sempre al derby della Madoninna ma stavolta dedicato all'Inter: "Conte furioso per la fuga di notizie sul diverbio fra Lukaku e Brozovic: "Cattive abitudine da estirpare".