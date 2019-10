L'apertura di Tuttosport: "60.000.000. Allegri, che regalo alla Juve"

© foto di Alessio Del Lungo

"60.000.000. Allegri, che regalo alla Juve". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Sessanta milioni di euro: tanto varrebbe - si legge - Max al Manchester con Mandzukic ed Emre Can, fra stipendi risparmiati e soldi incassati. Entrambi sono lontani dal futuro dei bianconeri e stanno cercando la sistemazione migliore per loro.

Mihajlovic - Nel taglio alto del quotidiano di stamani trova spazio anche l'allenatore del Bologna con il titolo seguente: "Ieri in campo, oggi a Torino". Il serbo ha regolarmente allenato i rossoblù e punterà ad essere presente in panchina nella sfida che andrà in scena questo weekend.

De Laurentiis - "Insigne decida cosa vuole fare". Queste le parole del presidente del Napoli che compaiono nel taglio alto del giornale di questa mattina. Frecciate anche a Mertens e Callejon, mentre ha utilizzato frasi distensive nei confronti di Ancelotti, Lozano e Milik nei quali ha riposto fiducia in vista delle prossime sfide degli azzurri in campionato e Champions League.

Torino - Nel taglio laterale giornale di questa mattina trovano spazio anche i granata con le parole di Bruno Pizzul, commentatore storico, che ha ricordato così il Grande Torino: "Pulici, Mondonico: brividi". Intanto la squadra di Mazzarri sta cercando di prepararsi in vista della difficile ed ostica trasferta di Udine.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale di Tuttosport questa mattina con un approfondimento che viene così titolato: "Icardi, Gabigol & C. Il tesoro dei prestiti". Nelle casse dei nerazzurri potrebbero - si legge - arrivare proventi fino a 130 milioni di euro. Tutto dipenderà se le società avranno la volontà di investire sui calciatori che l'Inter ha ceduto a titolo temporaneo.

Milan - Ci sono anche i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano stamani con il titolo seguente: "Ancora paura dell'UEFA". Il club - si legge - avrebbe fatto registrare un rosso da 146 milioni di euro e dovrebbe dunque tornare a tremare per possibili ed eventuali future sanzioni che graverebbero su una situazione già complicata.