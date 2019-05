L'apertura di Tuttosport: "Allegri resta. Milan: Van Bommel"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Juve, Allegri resta. Toro, Mazzarri c'è. Milan: Van Bommel. Conte per l'Inter". Questo il titolo di apertura di Tuttosport di questa mattina sul valzer delle panchine. Intervista a Branchini, l'agente che consiglia Max e anche Guardiola: "I bianconeri non cambiano". Solo una multa per il tecnico granata: derby salvo. L'olandese nome nuovo per il dopo Gattuso. Zhang decide sull'ex ct.

Champions League - Sempre in prima pagina trova spazio anche la semifinale di londra con il titolo: "Ajax scatenato, resa Tottenham". Oggi l'altra gara: al Camp Nou si sfidano il Barcellona di Valverde e il Liverpool di Klopp.

70 anni di Superga - Spazio poi all'anniversario della tragedia. Susanna Egri: "Papà, il Ferguson del Grande Torino".