L'apertura di Tuttosport: "Amleto Higuain"

vedi letture

Quale il futuro del pipita Higuain? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina, titolando: "Amleto Higuain". Restare o non restare? Questo è il dilemma, risponderebbe Shakespeare. Il fratello dell'attaccante argentino posta le ovazioni dei tifosi bianconeri, ma il pipita è combattuto tra la voglia di Juventus e la tentazione River Plate. E per non farsi mancare nulla ieri sono arrivati anche dei problemi alla coscia: un fastidio che probabilmente lo terrà fuori per la semifinale di Coppa Italia di venerdì prossimo.

Covid, l'ira di Gasp - Taglio alto dedicato alle polemiche nate attorno al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperinim dopo le recenti dichiarazioni in cui ha ammesso di aver contratto il CoViD-19 e di averlo scoperto dal test sierologico di pochi giorni fa. "Valencia, la polemica mi offende", le parole del tecnico, che rispondono alle critiche piovute da Valencia.

Toro-Joao Pedro - Il Torino fa sul serio per Joao Pedro del Cagliari. I granata hanno già il sì del brasiliano e ora devono trovare l'accordo con i rossoblu. Pronta una prima offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Simone Zaza. Un'operazione già imbastita e che potrebbe essere in uno stato anche abbastanza avanzato. Potrebbe essere l'attaccante brasiliano il primo colpo estivo del Torino e del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati.