L'apertura di Tuttosport, Andrea Pirlo: "Fate come Ronaldo"

vedi letture

"Fate come Ronaldo". Queste le parole di Andrea Pirlo in apertura in prima pagina su Tuttosport questa mattina. CR7 con il nuovo tecnico - si legge - è diventato ancora più forte e l'allenatore invita tutta la Juventus a imitare il suo fenomeno: "A Roma quando eravamo in dieci è stato tra quelli che hanno corso di più".

Serie A - "Clamoroso patto a 3". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina. Si ricompone la storica alleanza politica fra Juventus, Inter e Milan. Ieri vertice Agnelli-Zhang-Gazidis nella sede della società rossonera. Azione comune in particolare sui diritti tv e sui fondi d'investimento.

Covid-19 - Purtroppo il virus è ancora padrone della nostra quotidianità ed anche il giornale gli dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina di stamani con questo titolo: "Genoa-Toro è a rischio!". 14 positivi tra i rossoblù tra giocatori e staff: adesso si teme il rinvio della partita.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Nerazzurri esagerati: altri 4 colpi!". Il sogno rimane Kanté, pupillo di Antonio Conte, ma per l'attacco spunta l'idea che porta a Gervinho.

Milan - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Preso Hauge". Il bomber norvegese ha colpito la dirigenza nella sfida di Europa League di giovedì scorso a San Siro nella quale ha brillato e fatto vedere molte delle sue qualità tecniche.