"Ansia CR7". Si apre così l'odierna edizione di Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento al numero sette bianconero che stasera sarà impegnato con la sua Nazionale: "Stasera Portogallo-Lituania (canale 20, ore 20.45). Sfida decisiva per la qualificazione a Euro 2020. Il ct Santos: "Ronaldo sta bene e gioca". Ma alla Juve c'è fibrillazione per il suo ginocchio. Mercato, Mandzukic chiede di andare subito allo United".

L'oro dell'Inter - In taglio basso spazio a questo titolo: "I ragazzi de 2002, tesoro di Conte". In riferimento al settore giovanile dell'Inter che sta sfornando ragazzi molto interessanti: "Una miniera d'oro per l'Inter: non solo Esposito, ecco gli altri gioielli, da Agoumé e Pirola a Oristanio".