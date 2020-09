L'apertura di Tuttosport: "Arthur chiama Suarez"

"Arthur chiama Suarez". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola oggi in riferimento alla trattativa Suarez-Juventus: "Il brasiliano si presenta alla Juve e sponsorizza l'uruguaiano: "Un grande bomber". Poi esalta il suo nuovo club: "Ha investito 70 milioni per me, devo ripagare questa fiducia. Pirlo un idolo, trovarlo come tecnico è un sogno".

700 milioni! - Spazio in taglio alto al caso Leo Messi. Con l'Inter che si è tagliata fuori dalla corsa, dopo le parole di Ausilio, ecco la pazzesca offerta del City a Messi per i prossimi cinque anni (3 a Manchester e 2 a New York). L'ad Soriano ci prova, Bartomeu: "Non trattiamo". Ma il papà dell'argentino: "Difficile che resti".