L'apertura di Tuttosport: "Arthur-Juve più vicini"

"Arthur-Juve più vicini". Questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna di Tuttosport. Proseguono i lavori in casa bianconera per arrivare al centrocampista del Barcellona che intanto si allena con le riserve blaugrana. Inoltre il tecnico Quique Setien ha aperto ad una sua possibile cessione in estate in cambio di Pjanic, con Paratici che è in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore brasiliano.

Riparte la Liga - Nella giornata di ieri il Premier spagnolo ha annunciato la ripartenza del campionato. La Liga infatti ricomincerà nella settimana dell'8 giugno. Questo il titolo in taglio alto del quotidiano: "Guarda, Italia! Riparte anche la Liga".

Il Toro presenta Vagnati - "Scossa Vagnati". E' il titolo dedicato alla formazione granata che ieri ha presentato il nuovo direttore sportivo. Davide Vagnati ha infatti parlato alla stampa insieme al presidente Cairo il quale ha confermato in maniera netta la fiducia in Moreno Longo smentendo i nomi che circolano attorno alla panchina piemontese.

Cavani-Inter - L'Inter è sempre a caccia di una punta. La scelta sembra ricadere su Edinson Cavani, in uscita dal PSG. Questo il titolo dedicato alla compagine nerazzurra: "Inter-Cavani ingaggio da big. 15 milioni in due anni".