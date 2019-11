"Atletico Ronaldo". Si apre così l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento numero sette bianconero che proverà in tutti i modi ad esserci domani in Champions contro la squadra del Cholo Simeone: "Dopo due sostituzioni e una non convocazione, CR7 domani vuole tornare protagonista in Champions League contro i madrileni di Simeone. Anche De Ligt tenta il recupero lampo, Douglas Costa dovrà stare fermo due settimane. In campionato prosegue a ritmi di record il testa a testa con l'Inter".



Carlo Verdone intervista esclusiva - "Troppo forte!". Spazio in taglio alto ad un'intervista che il comico-attore Carlo Verdone ha rilasciato al quotidiano: "Dalla Roma a Cristiano Ronaldo, dalla Nazionale a Federer, dall'amore per Torino al Cinema, dai social al rapporto speciale con la gente".

La crisi del toro - "Mazzarri e Cairo, così andate in Serie B". Spazio in taglio laterale ai granata che con il ko di sabato contro l'Inter, sono sette le sconfitte in 13 giornate e la classifica incomincia a preoccupare".