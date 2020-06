L'apertura di Tuttosport: "Avanti Juve, onore al Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamane in edicola con il titolo: "Avanti Juve, onore al Milan": Ad approdare alla finale di Coppa Italia dopo la sfida di ieri sera sono i bianconeri di Maurizio Sarri, in virtù della rete segnata a San Siro all'andata. Il match dello Juventus Stadium termina 0 a 0 tra il silenzio di uno stadio deserto. Milan che gioca oltre settanta minuti in dieci per l'espulsione di Ante Rebic, che pochi secondi dopo il rigore fallito da Cristiano Ronaldo è stato allontanato dal campo per un'entrata pericolosa su Danilo. Ora i bianconeri attendono la vincente della sfida di stasera tra Napoli ed Inter.

Stop alla quarantena! - Svolta per la ripresa del campionato. La spada di Damocle della quarantena, che pendeva in modo pericoloso sulla ripresa della Serie A, è stata rimossa ieri. Un'altra vittoria di Gravina: il Comitato tecnico-scientifico ha definito un nuovo protocollo. Non più isolamento dell'intero gruppo squadra ma solo del nuovo positivo: poi tamponi di controllo per gli altri ed in caso di negatività si può scendere in campo. Il campionato può così terminare.

Prove di rinnovo tra il Toro e Belotti - Puntuali come in ogni sessione di mercato arrivano le sirene di mercato che vogliono le big nostrane e non solo su Andrea Belotti, capitano e bomber del Torino. Ma in questo caso possono essere spente sul nascere: è in arrivo infatti il rinnovo di contratto tra Urbano Cairo ed il capitano granata.