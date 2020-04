L'apertura di Tuttosport: "Avremo uno sport migliore"

"Avremo uno sport migliore". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano ha intervistato in esclusiva il cardinale Tarcisio Bertone in merito alla situazione che sta vivendo il nostro sport e il nostro Paese, colpito dall'emergenza Coronavirus.

Coverciano per i malati di COVID-19 - Bella iniziativa della Federcalcio che ha deciso di dedicare parte degli alloggi di Coverciano ai malati di Coronavirus. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "Riapre Casa Italia: da domani 54 alloggi per i pazienti COVID".

Taglio degli stipendi in C - Non solo Juve, Inter e Cagliari. Anche in C il Monza ha trovato l'accordo per decurtare gli ingaggi con i giocatori che a marzo percepiranno il 50% dello stipendio totale. Questo il titolo. Anche il Monza trova l'intesa sugli stipendi. 'Noi un esempio'".

Le mosse di mercato - "Tonali-Castrovilli: sarà più azzurro il centrocampo Juve". Questo il titolo dedicato al mercato dei bianconeri. Il ds Paratici è già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa e i due giocatori sono due profili apprezzati per la sessione estiva di trattative.

Agoumé esclusivo - Nelle pagine interne intervista al giovane Agoumé, elemento interessante già testato da Conte in prima squadra nell'Inter. Questo il titolo: "Conte mi ha detto: niente paura! Mi prendo l'Inter".