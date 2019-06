L'apertura di Tuttosport: "Azzurre vi vogliamo così!"

"Azzurre vi vogliamo così!". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport a proposito della Nazionale italiana femminile. L'Italia, infatti, affronterà la Giamaica oggi alle ore 18 per prenotare gli ottavi di finale. La ct Bertolini punta sulla Bonansea, autrice di una doppietta contro l'Australia.

Sarri sì! - Questo il titolo in prima pagina, in taglio laterale, su possibile nuovo allenatore della Juventus. Oggi, infatti, è arrivato il via libera del Chelsea e l a chiave potrebbe essere il pagamento di un indennizzo a favore dei blues. In giornata il possibile annuncio.

Rabiot: "La Juve c'è!" - Il centrocampista francese, in vacanza all'Argentario, ammette: "Il club bianconero è grande, stiamo trattando". Vedremo se la trattativa tra il giocatore del PSG e la Juventus andrà in porto o meno.