L'apertura di Tuttosport: "BBBC per Sarri"

© foto di Alessio Del Lungo

"BBBC per Sarri". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. I senatori scendono in campo per compattare la Juventus dopo il ko dell'Olimpico. Barzagli - si legge - si unisce a Buffon, Bonucci e Chiellini per stringere con la squadra un patto di ferro: "Tutti al fianco del tecnico".

Champions League - C'è spazio anche per le altre squadre italiane impegnate quest'oggi nell'ultima giornata della coppa europea più prestigiosa nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Messi, assist Inter! Napoli: Genk e poi Gattuso". Barça senza il vincitore del Pallone d'Oro: in 72mila a San Siro per spingere i nerazzurri agli ottavi. Incasso record: 7,8 milioni! Ancelotti: esonero o dimissioni.

Torino - I granata trovano posto nel taglio laterale del giornale odierno con questo titolo: "Zaza, rebus: il riscatto è al veleno". Esultanza polemica per l'attaccante dopo il gol alla Fiorentina. Il suo futuro - si legge - rimane in bilico.

Stramaccioni - "L'Iran scende in piazza per lui". Questo il titolo nel taglio laterale del quotidiano in edicola questa mattina. Divorzio dall'Esteghlal per l'ex allenatore dell'Inter fra le proteste: gravi inadempienze nei pagamenti da parte del club.

Russia - Nel taglio basso c'è spazio anche per lo scandalo del doping di stato per il paese che si estende sia in Europa che in Asia. Questo il titolo: "Niente giochi e Mondiali di calcio!". Sono ben 4 gli anni di squalifica.