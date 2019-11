L'apertura di Tuttosport: "Blindati"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con le immagini di Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado e Wojciech Szczęsny, con il titolo: "Blindati". E' arrivato il rinnovo per tre veterani della Juventus, con il capitano Bonucci ed il numero uno che hanno prolungato il loro contratto fino al 2024, mentre l'esterno colombiano fino al 2022. L'ufficialità è arrivata solo per il contratto di Bonucci, ma le trattative per gli altri due rinnovi sono in dirittura d'arrivo e potrebbero essere ufficializzate a stretto giro di posta.

Toro, che botte! Inter, che Barella! - Titolo centrale dedicato ad Inter e Torino, che vivono due situazioni opposte e che si affronteranno nel prossimo turno di campionato. In casa nerazzurra il mister Antonio Conte si gode un Niccolò Barella in forma strepitosa anche in Nazionale ed è ora diventato intoccabile nello scacchiere tattico nerazzurro. I granata invece devono far fronte a numerosi infortuni: si fermano Lyanco per un guaio al ginocchio, rischia due mesi di stop, e Laxalt per un problema muscolare che lo terrà fuori fino a metà dicembre, così come Iago Falque.

Kean scatenato, l'Under 21 vola - Taglio laterale dedicato al match della Nazionale Under 21 andato in scena ieri sera a Catania e terminato con la vittoria azzurra per 6 a 0 sull'Armenia. Il match, che doveva essere in programma alle 18.30, si è invece disputato alle 21.00 a causa del maltempo che ha colpito la città siciliana, ma ciò non ha fermato gli Azzurrini, che hanno rifilato tre reti per tempo agli armeni. Doppietta di Moise Kean e reti d Pinamonti, Zanellato, Scamacca e Del Prato. Ora in classifica l'Italia segue l'Irlanda a tre punti di distanza, ma con due partite in meno disputate.