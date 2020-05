L'apertura di Tuttosport: "Bomber antivirus"

"Bomber antivirus". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola, in riferimento a Milik, Cavani, Werner e Joao Pedro. Il mercato si scatena aspettando la ripartenza del campionato. Per il polacco è braccio di ferro tra Juve e Napoli. I partenopei preferiscono trattare per soldi e non sulla base di scambi. L'uruguaiano del Psg prende tempo di fronte all'offerta di Marotta. L'attaccante tedesco che piace alle big d'Europa ha attirato l'interesse di Inter e Juvenuts. Il brasiliano del Cagliari nel mirino del Torino già un anno fa, entra fra gli obiettivi di Vagnati.

Scadenze e fine prestiti: oggi vertice con la Fifa - Spazio in taglio basso alla questione contratti e fine prestiti che a causa dello slittamento di tutti i campionati e delle coppe europee devono essere necessariamente rivisiti.