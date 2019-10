L'apertura di Tuttosport: "Buffon 2021!"

© foto di Mattia Verdorale

"Buffon 2021!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport sul portiere della Juventus Gigi Buffon il quale potrebbe decidere di non smettere a fine stagione: "Il portierone non ha intenzione di chiudere al termine di questa stagione: 'Voglio ancora giocare: non mi vedo dirigente', la decisione sarà presa senza fretta di comune accordo con Andrea Agnelli".

Torino - "Mazzarri squalificato anche dalla Maratona", spazio in taglio alto alle vicende in casa granata: "Duro comunicato della curva: 'Via dal Toro subito'. Il tecnico fermato dal giudice sportivo: niente Lazio".