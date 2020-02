vedi letture

L'apertura di Tuttosport: "C'è solo CR7!"

"C'è solo CR7!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento alla partita di ieri sera tra Milan e Juventus: "Molto più Milan che Juve: 1-1. Dominio rossonero nell'andata della semifinale di Coppa Italia: al gol di Rebic replica Ronaldo su rigore al 91'. Espulso Hernandez, nel ritorno Pioli dovrà rinunciare anche a Ibra e Castillejo".

Inter da riaccendere. Eriksen fai in fretta - Spazio in taglio basso all'Inter e al fantasista ex Tottenham Christian Eriksen. Il centrocampista danese si sta inserendo piano piano negli schemi tattici di Antonio Conte, ma il tecnico nerazzurro ha bisogno di lui il prima possibile.

Var a chiamata: l'Italia si offre - Spazio in taglio basso alla notizia che potrebbe rivoluzionare il modo di utilizzare il Var: la Figc si è dichiarata pronta per sperimentare questo tipo di utilizzo della tecnologia.

Lo spogliatoio Toro conquistato da Longo - Titola così in taglio basso il quotidiano sul nuovo allenatore del Torino che in maniera graduale sta facendo suo lo spogliatoio granata, con più sorrisi e meno pressioni.