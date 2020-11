L'apertura di Tuttosport: "Calhanoglu: è Juve-Inter"

vedi letture

“Calhanoglu: è Juve-Inter”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. Il trequartista del Milan è in scadenza di contratto e non rinnova ancora con la società rossonera. Il giocatore piacerebbe molto con la Juventus che sembrerebbe essere in vantaggio sui nerazzurri.

Stasera c'è l'Italia - Impegno importante questa sera per la Nazionale italiana. Gli azzurri di Roberto Mancini, che non sarà in panchina poiché ancora positivo al Covid-19, dovranno far fronte a diverse assenze. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Resilienza Italia".

CR7 ko - Sconfitta contro la Francia per il Portogallo. I lusitani sono stati battuti dai transalpini con Rabiot che vince il derby bianconero con Cristiano Ronaldo. Questo il titolo in taglio basso del quotidiano: "Ronaldo ci prova ma vince Rabiot".

Mercato Toro - "Toro, caccia al regista. C’è anche Arambarri". Questo il titolo in taglio basso dedicato ai granata che sono a caccia di un regista da affidare a Marco Giampaolo. Sulla lista di Vagnati ci sarebbe anche l’uruguaiano del Getafe, alternativa per gennaio a Vera e Torreira.