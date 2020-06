L'apertura di Tuttosport: "Canta il gallo, vince il Toro!"

"Canta il gallo, vince il Toro!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla vittoria granata contro i friulani di ieri sera: "Contro l'Udinese arriva una vittoria fondamentale sulla strada della salvezza. Decide il gol di prepotenza segnato da Belotti nel primo tempo. Ora la terzultima è a meno sei punti dai granata".

Juve, 4 uomini per la fascia - Spazio in taglio alto alle difficoltà bianconere per quanto riguarda il ruolo di terzino tra infortunati e squalificati: "Alex Sandro e De Sciglio infortunati, Danilo squalificato: Sarri deve trovare una soluzione per la corsia sinistra. Matuidi favorito sui giovani Wesley, Frabotta e Beruatto per il match di venerdì contro il Lecce".