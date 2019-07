L'apertura di Tuttosport: "Cara Juve ti sfido"

© foto di stefano tedeschi

Antonio Conte si è presentato ieri in conferenza stampa, e la prima pagine di Tuttosport di oggi recita: "Cara Juve ti sfido". "Non mi pongo limiti, voglio colmare il gap dalla Juve", queste le parole del tecnico nerazzurro, che è già a Torino in vista del raduno di mercoledì. Comincia il duello con Maurizio Sarri e la Juventus, prima di tutto sul mercato: Marotta sogna Dybala, Paratici su Icardi.

Il Toro ha fretta, Verdi per l'Europa: in taglio alto spazio al mercato del Torino che punta a Simone Verdi per rinforzare il reparto offensivo. L'obiettivo è consegnare l'esterno a Walter Mazzarri prima del turno di andata del preliminare di Europa League in programma giovedì 25 luglio. Per accelerare i tempi la trattativa per Mario Rui potrebbe essere portata avanti staccata da quella per Verdi.

Milan al bivio: i rossoneri trovano spazio in taglio laterale e sono pronti ad una scelta importante sul mercato. O si chiude per Jordan Veretout in tempi rapidi oppure le attenzioni verranno spostate su Praet.