L'apertura di Tuttosport: "Caso Higuain. Milik c'è!"

"Caso Higuain. Milik c'è!". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna di Tuttosport. L'attaccante della Juventus non vorrebbe rientrare in Italia secondo il quotidiano con il club bianconero che addirittura starebbe pensando la rescissione del contratto. Intanto l'attaccante del Napoli avrebbe già espresso il proprio gradimento per trasferirsi a Torino.

Doppio sprint Inter - L'Inter intanto studia le mosse sul mercato per la prossima stagione. Il club nerazzurro starebbe pensando al doppio colpo Moise Kean-Dries Mertens. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano a riguardo: "Kean-Mertens. Sprint Inter".

Il Milan ci prova per Szoboszlai - "Milan: mossa Szoboszlai". Questo il titolo dedicato al club rossonero che starebbe provando ad arrivare al gioiello del Salisburgo. Tanti club sono sulle tracce del giocatore ma il possibile arrivo di Rangnick potrebbe essere la carta giusta per convincere il calciatore.