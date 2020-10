L'apertura di Tuttosport: "Che Chiesa con Cristiano"

"Che Chiesa con Cristiano". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola, in riferimento al passaggio di Chiesa alla Juve: "Pirlo felice per l'arivo dell'ex viola che ha fortemente voluto alla Juve. Di Biagio, che ha lanciato l'attaccante nell'Under 21, non ha nessun dubbio: "Al fianco di un fenomeno come Ronaldo, Federico farà il definitivo salto di qualità".

Sarà un inciucio!- Spazio in taglio alto alla questione legata alla gara annullata tra Juventus e Napoli. Il giudice sportivo ha rinviato la decisione, federazione e politica cercano un compromesso: un punto di penalizzazione ali partenopei e squadre in campo il 13 gennaio.