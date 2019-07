© foto di Mattia Verdorale

"Che Eurotoro". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport dedicato alla vittoria nei preliminari di Europa League da parte dei granata contro il Debrecen: "Belotti su rigore, Ansaldi e Zaza stendono il Debrecen (3-0) nell'andata del secondo turno preliminare di Europa League. Dominio granata nonostante l'afa e le zanzare di Alessandria. Il 1° agosto ritorno in Ungheria. Cairo esulta e promette rinforzi: "La ciliegina arriverà, nel frattempo ho detto altri no per i nostri giocatori. E il rinnovo di Lyanco è vicino".

Mercato bianconero - "La Juve ha tre piani". Spazio in taglio al mercato in entrata della Juventus: Chiesa, Icardi, Pogba: vi spieghiamo le strategie di Paratici. Oggi ultimo test in Asia contro una selezione sudcoreana a Seul (ore 13, diretta Sky)".

DDR al Boca - "Maradona euforico. Diego a De Rossi: "Tu al Boca, come sangue di San Gennaro". Spazio in taglio basso anche al nuovo acquisto del Boca Juniors Daniele De Rossi. L'ex capitano giallorosso ha ricevuto la benedizione di Diego Armando Maradona e ieri è stato ufficializzato in Argentina".