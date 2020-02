L'apertura di Tuttosport: "Chiesa esame di Juve"

"Chiesa esame di Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. All'ora di pranzo la Juventus ospiterà la Fiorentina all'Allianz Stadium in un match complicato per mantenere la testa della classifica.

Panchina d'oro - Domani verrà assegnata la panchina d'oro e il quotidiano sportivo esprime le sue preferenze che sono Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic. Questo il titolo: "Gasp e Sinisa, la meritate voi".

Addio Gaucci - "Addio Gaucci, fece tremare il palazzo". Questo il titolo dedicato all'ex presidente del Perugia morto nella serata di ieri a Santo Domingo. L'imprenditore ottenne grandi risultati alla guida del Perugia con Serse Cosmi in panchina.

Sassuolo show - Grande prova ieri sera del Sassuolo che ha travolto 4-2 la Roma al Mapei Stadium. Questo il titolo: "Sassuolo, che show! 4-2 alla Roma".

Oggi c'è l'Inter - "Conte: Sarri? Per e c'è solo l'Inter". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra che chiuderà la domenica calcistica in casa dell'Udinese.

Toro a Lecce - Sempre nella prima pagina di Tuttosport, il titolo dedicato al Torino: "Toro, senza alibi senza scuse". I granata di Walter Mazzarri saranno impegnati al Via del Mare di Lecce contro i giallorossi di Liverani.