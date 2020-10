L'apertura di Tuttosport: "Chiesa oggi si fa"

vedi letture

"Chiesa oggi si fa", titola l'edizione odierna di Tuttosport in apertura di prima pagina. Douglas Costa al Bayern Monaco e De Sciglio al Lione spianano la strada all'arrivo in extremis dell'attaccante della Fiorentina che oggi diventerà un nuovo giocatore bianconero. Non si placano le polemiche attorno alla gara di ieri sera tra Juventus e Napoli: un braccio di ferro che ha portato solo caos fra Governo, Lega Calcio e Asl.

Dea e Milan in fuga - Taglio alto dedicato al calcio giocato, con Atalanta e Milan che volano in testa alla classifica a punteggio pieno. L'Atalanta si conferma una irresistibile macchina da gol,travolgendo il Cagliari con cinque reti, mentre il Milan si impone sullo Spezia con tre reti: doppietta di Leao e rete di Theo Hernandez per tenere il passo degli orobici.

Toro, la svolta: Ramirez più Varela - Ultima giornata di mercato che si preannuncia scoppiettante per tutta la Serie A. I primi due colpi potrebbe regalarli il Torino, che ha l'accordo con Gaston Ramirez ma non ancora con la Sampdoria: balla un milione con il club di Ferrero. E nelle trattative rispunta il nome del terzino del Copenaghen Varela: