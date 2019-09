L'apertura di Tuttosport: "Ci vediamo il 6 ottobre"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata al duello tra Inter e Juventus, ed il pensiero va già alla sfida che andrà in scena tra due settimane: "Ci vediamo il 6 ottobre", titola il quotidiano. L'Inter stende la Lazio e si porta nuovamente al comando a punteggio pieno dopo cinque giornate: la Juventus insegue e attende lo scontro diretto. Mister Sarri pensa già all'Inter, ipotizzando un 4-3-1-2 con Ramsey dietro Ronaldo ed Higuain.

FIFA, che scandalo! CR7 scippato - Si susseguono ancora le polemiche riguardanti i FIFA Best Awards, con il premio di miglior giocatore dell'anno consegnato a Leo Messi. Sarebbero diversi i voti errati: il capitano del Nicaragua rivela "Mai votato per Messi, eppure risulta così". Ed il commissario tecnico del Sudan rincara la dose: "Ho votato Salah, ma mi hanno appioppato Messi".



Che Atalanta! Zapata e De Roon sbancano Roma - Taglio laterale dedicato alla vittoria dell'Atalanta all'Olimpico di Roma. I nerazzurri di mister Gasperini si sono imposti con il risultato di 2 a 0 grazie al subentrato Duvan Zapata, capace in pochi minuti di realizzare una rete e prendere un palo. Poi ci pensa l'olandese De Roon a chiudere i conti di testa. Bergamaschi terzi in classifica.