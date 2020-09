L'apertura di Tuttosport col rettore di Perugia: "Paratici mi ha parlato per 6 secondi"

vedi letture

"Paratici mi ha parlato per 6 secondi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola, con le parole in esclusiva di Oliviero, il rettore dell'Università di Perugia. Ecco alcune dichiarazioni dell'intervista al quotidiano: "La Juve tramite Cherubini, mi ha chiesto solo un'informazione tecnica, con il dg appena sei secondi in viva voce per un ringraziamento formale a esame concluso. Nessuna pressione da Torino".

E' CalhaMilan! - Spazio in taglio alto alla magnifica partita disputata dal centrocampista ieri in Europa League. Senza Zlatan, ci pensa Calhanoglu contro il Bodo: doppietta in un sofferto 3-2. Colombo in gol a 18 anni e 200 giorni. Spareggi: c'è il Rio Ave.