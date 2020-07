L'apertura di Tuttosport con "3 per lo scudetto" e "È un Toro da Serie B"

vedi letture

Doppio titolo in apertura per l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento alle vittorie di Juventus e Lazio di ieri sera.

3 per lo scudetto - Questo il titolo dedicato ai bianconeri. Sarri resta a +4 su Inzaghi. La Juve in grande crescita domina con le perle di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Inutile il gol di Pinamonti per il Genoa.

È un Toro da Serie B - Titola così invece in riferimento alla sconfitta dei granata contro la Lazio. Sconfitta nr.16 per i granata senza gioco e senz'anima, dominati dai biancocelesti. Longo, così si retrocede. Lazio padrona assoluta

In taglio alto spazio al nuovo acquisto dell'Inter: "Hakimi, visite e firma, all'Inter per 5 anni". Questo il titolo in taglio alto in riferimento al marocchino che guadagnerà 5 milioni a stagione. Stasera i nerazzurri contro la Spal per non perdere contatto col vertice.