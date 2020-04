L'apertura di Tuttosport con CR7 e Belotti: "Cuori d'oro"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Cuori d'oro". Il riferimento è a Cristiano Ronaldo e ad Andrea Belotti, che tanto stanno facendo durante questa emergenza. Il campione portoghese ha già donato oltre due milioni di euro agli ospedali, mentre il capitano granata è in prima linea per gli aiuti contro il Coronavirus, E non solo: anche il fratello di Belotti, visto che è un cuoco nell'ospedale da campo costruito dagli alpini a Bergamo.

Brava Inter! - Taglio alto dedicato all'Inter e alla riduzione degli stipendi. Dopo la Juventus anche i nerazzurri hanno trovato l'accordo per la riduzione degli ingaggi di questi mesi di emergenza. Un taglio di circa 20 milioni in due mesi, secondo quanto riportato dal quotidiano. A comunicare la scelta della squadra è stato il capitano Handanovic, che ieri ne ha parlato con l'amministratore delegato Beppe Marotta.



Sirigu, nel casting Milan per il dopo Gigio - E' iniziato in casa rossonera il casting per il dopo Donnarumma. Il portiere classe 1999 appare sempre più vicino alla cessione nella prossima finestra di mercato, così i rossoneri iniziano a guardarsi attorno in cerca di soluzioni. Le scelte low cost potrebbero essere rappresentate da Pepe Reina o da Alessandro Plizzari, entrambi già rossoneri. Altrimenti Meret e Maximiano, giovani e di talento, ma il costo potrebbe essere elevato. Se invece il Milan volesse puntare un big, ecco che il nome di Salvatore Sirigu tornerebbe rapidamente in cima alla lista.