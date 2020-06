L'apertura di Tuttosport con De Ligt: "Juve, calcio totale"

"Juve, calcio totale". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport con le parole rilasciate in esclusiva da De Ligt al quotidiano: "Sarri è la vita italiano al modello olandese. Via di qui? Invenzioni: ho fatto una scelta fantastica. Cr7, che fenomeno! Sbalordito da Dybala e occhio a Bentancur: eccezionale".

Blocco retrocessioni: è scontro Lega-Figc - Spazio in taglio basso all'assemblea di Lega avvenuta nella giornata di ieri. I club appoggiano il piano di Cairo in caso di stop per il virus: senza verdetti aritmeticamente emessi dal campo, lo scudetto non sarà assegnato e nessuno andrà in B. Gravina: non passerà mai, il Consiglio Federale boccerà la proposta.