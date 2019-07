L'apertura di Tuttosport con de Ligt: "Macché Barça, volevo la Juve"

Nella giornata di ieri Matthijs de Ligt ha parlato per la prima volta da calciatore della Juventus. Tuttosport oggi in edicola apre in prima pagina facendo la parafrasi delle sue dichiarazioni per il titolo ad effetto: "Macché Barça, volevo solo la Juve!". Il quotidiano torinese nel sommario riporta poi un altro virgolettato dell'ex Ajax: "In Olanda si stupiscono perché con ho preferito i catalani, ma io ho scelto Torino".

Inter - In taglio alto su Tuttosport troviamo l'attualità di casa Inter. Ieri, dopo il k.o. in International Champions Cup contro il Manchester United, Antonio Conte si è espresso in maniera negativa su Ivan Perisic. "Conte boccia Perisic", è il titolo del quotidiano, che ricorda come sia il terzo big depennato dall'allenatore salentino dopo Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Per Conte il croato non è in grado di fare l'esterno basso nel suo 3-5-2.

Le altre - Tuttosport di spalla si concentra poi anzitutto sul Torino, con le parole di Urbano Cairo a dettare i tempi del mercato: "Ora l'Europa, poi il mercato". Tra quattro giorni il sodalizio granata è infatti impegnato nei preliminari di Europa League contro il Debrecen. Soltanto dopo si concentrerà sul colpo in attacco, reparto per cui i principali obiettivi restano Simone Verdi e Rodrigo de Paul. Spazio poi anche all'Atalanta, con le parole del Papu Gomez: "Noi sorpresa in Champions". E al Genoa, che ha battuto il Lione in amichevole: "Grinta Genoa, Kouamé all'87' stende il Lione".