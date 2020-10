L'apertura di Tuttosport con l'intervista a Crespo: "Fidatevi di Pirlo"

vedi letture

"Fidatevi di Pirlo" titola questa mattina Tuttosport, in riferimento all'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano da Hernan Crespo. L'ex attaccante argentino esalta il tecnico della Juve, suo compagno di squadra ai tempi del Milan: "Un fuoriclasse che merita il meglio. E con lui, vedrete che anche Dybala tornerà a fare grandi cose".

Europa League - In taglio alto c'è ovviamente spazio per i risultati delle italiane in Europa League: "Milanissimo! Roma sì, ahi Napoli", è il titolo che propone il quotidiano. Rossoneri inarrestabili: Krunic, Diaz e Hauge conquistano il Celtic Park, espugnato per tre reti a uno. Entrano i big e i giallorossi ribaltano lo Young Boys, mentre Gattuso viene sconfitto di misura dall'AZ.

Torino - Di spalla il quotidiano fa riferimento all'anticipo del quinto turno di Serie A, in programma questa sera al Mapei Stadium: "Toro, segui il Gallo: alza la cresta!", si legge. I granata affrontano il Sassuolo e si affidano al loro capitano per raccogliere i primi punti della stagione e iniziare a muovere la classifica.