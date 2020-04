L'apertura di Tuttosport con "Lapo: cuore Italia" e ai lettori "200.000 grazie"

"200.000 grazie" e "Lapo: cuore Italia". Questi i due titoli con i quali si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. Il primo in taglio alto è in riferimento ai lettori del quotidiano: "Un super ecografo, mascherine, tute, guanti, respiratori e altre apparecchiature per il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Amedeo di Savoia: così verrà spesa la somma frutto della straordinaria generosità dei nostri lettori".

Il secondo titolo in taglio basso si riferisce ad un'intervista esclusiva rilasciata da Lapo Elkann al quotidiano. Queste alcune sue parole sulla sua iniziativa solidale: "Da CR7 a Leclerc, da Buffon a Zanardi, da Maldini a Zanetti: quanti assi hanno sposato la mia campagna per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso la croce rossa. Ho incontrato tanta generosità, ora conta solo aiutare gli altri: ne usciremo tutti più forti".

Allenamenti: si parte il 4 maggio - Spazio in taglio laterale alle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che in una lettera al Coni ha espressamente scritto che presumibilmente lo sport riprenderà il 4 maggio. Di conseguenza gli allenamenti per le squadre di Serie A potranno essere svolti proprio dalla data sopra in questione.