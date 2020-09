L'apertura di Tuttosport con le parole di Braida su Suarez: "Juve, prendilo!"

"Juve, prendilo!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola con le parole di Braida in riferimento a Luis Suarez: "Dopo l'esame di italiano per diventare comunitario, l'uruguaiano rescinderà con i catalani e sarà pronto per trasferirsi a Torino. Il consiglio di Braida che lo conosce bene: "E' un guerriero, che coppia con Ronaldo".

Torreira e Pereyra: Cairo, sbrigati! - Spazio in taglio laterale a due rinforzi per il mercato in entrata del Torino. -12 al via: mancano regista e trequartista. Segnali dall'uruguaiano. Aina al Fulham.

Kean e Zaniolo: la giovane Italia contro l'Olanda - Spazio in taglio laterale alla gara di stasera in cui sarà impegnata la Nazionale ad Amsterdam alle ore 20:45. Mancini rilancia anche Chiellni, Jorginho e Immobile, oltre ai due giovani.